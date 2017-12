Skrhani odnosi ugašajo upanje za nekaj ključnih koalicijskih zavez

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 28. decembra - Koalicijski partnerji leto končujejo formalno skupaj, dejansko pa že vsak po svoje tlakujejo pot v volilno kampanjo. Niti sami ne skrivajo, da je koalicijsko lepilo že precej popustilo in da je ob skrhanih odnosih za izpolnitev nekaterih zavez verjetno prepozno. Slabi obeti so tudi za demografski sklad in kljub premiku za ključni zdravstveni zakon.