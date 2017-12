46 dni do OI - Jedilne palčke

Korejci običajno jejo z jedilnimi palčkami in žlicami. Pri tem pa uporabljajo jedilne palčke iz kovine, ki so za razliko od tistih bolj poznanih bambusovih sploščene in ne okrogle.

Čeprav je vedno manj tradicionalnih restavracij, se še vedno najde takšne z nizkimi mizami, kjer se pričakuje, da se bo gost sezul in sedel na tleh ob mizi. Pri tem pa mora biti oseba pozorna, da nima strganih nogavic, saj to lahko velja za sramotno.

Večina korejskih jedi je narejenih za večje skupine, zato obstaja tudi nekaj pravil, kako se streže jedi v skupini. Običajno najmlajša oseba oz. ženska poskrbi, da imajo vsi na mizi pribor in razdeli jedi. Podobno velja za pijačo. Tu obstaja še pravilo, da oseba načeloma ne sme naliti pijače sama sebi.

V restavracijah običajno postrežejo vse jedi hkrati in temu Korejci rečejo bansang charim. Glavna jed je v eni večji posodi in si jo delijo vsi gostje za mizo, poleg pa priložijo še več dodatnih krožnikov z različnimi prilogami oz. banchani. Slednji so pomemben del korejske kulinarike in obstaja kar 1500 različic; najbolj znano je korejsko fermentirano zelje kimchi.

Obstaja tudi nenapisano pravilo za pitje alkohola v barih. Poleg menija s pijačo bo zelo verjetno zapisanih še nekaj jedi oz. prigrizkov in praviloma se ob alkoholnih napitkih naroči vsaj še en prigrizek.