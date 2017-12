EIB z 200 milijoni dolarjev v podporo razvoju obnovljivih virov v Indiji

New Delhi/Luxembourg, 26. decembra - Evropska investicijska banka (EIB), hišna banka EU, je pred dnevi s peto največjo indijsko zasebno banko Yes Bank podpisala dogovor o vzpostavitvi 400 milijonov dolarjev vrednega programa za financiranje naložb v zmogljivosti za pridobivanje sončne in vetrne energije v tej azijski velesili. EIB bo v program prispevala 200 milijonov dolarjev.