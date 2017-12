Ottawa, 25. decembra - Skupina inuitskih umetnikov bo prvič predstavljala Kanado na likovnem bienalu v Benetkah leta 2019. Kanadska Narodna galerija je to čast dodelila kolektivu Isuma, ki se od leta 1990 ukvarja z video produkcijo in bo mednarodnemu občinstvu predstavila kulturo, jezik, življenje in zgodbe Inuitov, ki med drugim živijo tudi na severnih obalah Kanade.