Kulturniki lani pripravili 24.000 odrskih premier in ponovitev

Ljubljana, 26. decembra - Kulturni domovi, gledališča, operi in profesionalni orkestri ter zbori so lani v svojih ustanovah pripravili 24.002 odrski uprizoritvi, ki si jih je ogledalo skoraj 4,1 milijona obiskovalcev oz. vsako povprečno 169 oseb. Na skupno 556 festivalih pa so pripravili 4586 festivalskih prireditev oz. dogodkov, ugotavlja Statistični urad RS (Surs).