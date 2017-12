Vsako razstavo v muzejih in galerijah je lani obiskalo povprečno 1418 oseb

Ljubljana, 25. decembra - Muzeji in galerije so lani pripravili 1960 razstav, od tega 1656 občasnih in 304 stalne, ki si jih je ogledalo okrog 2.778.500 obiskovalcev, od tega 27 odstotkov otrok in mladine ter 24 odstotkov tujcev. Kot kažejo začasni podatki, kot jih je zbral državni statistični urad, je tako vsako razstavo lani v povprečju obiskalo 1418 oseb.