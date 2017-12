Vandali v Ljubljani pogosto nad javne sadovnjake

Ljubljana, 24. decembra - Vandali so v Ljubljani v zadnjem času poškodovali več mladih dreves, poškodbe se v vse večji meri pojavljajo na Poti ob žici od Šiške proti Brdu, v Tivoliju in Šiški, pogoste so v javnih sadovnjakih. Od leta 2014 so v ljubljanski občini zabeležili več kot 150 primerov namernega uničenja dreves v skupni vednosti prek 100.000 evrov.