Za BTC City Ljubljano v sezoni 2018 tri novinke

Ljubljana, 24. decembra - Kolesarke edine slovenske profesionalne ekipe BTC City Ljubljana so z mislimi že v novi sezoni, znane pa so že tri nove tekmovalke, ki bodo za ekipo Gorazda Penka nastopale v letu 2018. To so Rusinja Anastazija Jakovenko, Azerbajdžanka Olena Pavluhina in Nizozemka Maaike Boogaard, ki je nekaj dirk za BTC odpeljala že v drugi polovici zadnje sezone.