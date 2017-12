V Narodnem muzeju Slovenije v letu 2018 tudi razstavi o Janezu Drnovšku in državi SHS

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 28. decembra - V Narodnem muzeju Slovenije bodo kot prvo v letu 2018 odprli razstavo, s katero bodo obeležili deseto obletnico smrti nekdanjega predsednika države in dolgoletnega premiera Janeza Drnovška. Od srede maja do konca septembra bo potekal 4. mednarodni trienale keramike UNICUM, odprli bodo tudi razstavo 100 let Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.