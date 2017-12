Policija lani zasegla skoraj 170.000 pirotehničnih izdelkov

Ljubljana, 23. decembra - Policisti so lani obravnavali 129 kršitev v zvezi z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki, leto prej več kot pol manj. Zasegli so skoraj 170.000 pirotehničnih izdelkov in obravnavali 42 poškodb premoženja, predvsem zabojnikov za smeti, nabiralnikov in oken. Inšpektorji pa so lani izrekli dve globi zaradi kršitev na področju pirotehnike.