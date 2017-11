Argentinska podmornica se je zadnjič oglasila pred petimi dnevi

Mar del Plata/Buenos Aires, 20. novembra - Pogrešana argentinska podmornica s 44 mornarji na krovu se je zadnjič oglasila pred petimi dnevi in sporočila tehnično okvaro, je danes pojasnila argentinska mornarica. Pojasnili so tudi, da sedem signalov, ki so jih prejeli konec tedna, in so okrepili upanje, niso bili s pogrešane podmornice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.