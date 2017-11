V sojenju za napad v Tržiču zaslišani policist in druge priče

Kranj, 20. novembra - Na sojenju Tržičanu Dušku Krupljaninu, ki ga obtožnica bremeni preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada na policista, so bili danes zaslišani napadeni policist in še vrsta drugih prič dogodka, ki se je zgodil aprila letos. Policist vztraja, da ni prekoračil pooblastil in da sta ga brata Krupljanin ogrožala.