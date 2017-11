Na Bledu energetska sanacija Vile Zora

Bled, 20. novembra - Blejska občina se je s pomočjo evropskih sredstev v teh dneh lotila energetske sanacije Vile Zora, v kateri ima sedež občina. Gre za eno najstarejših vil na Bledu, ki je že nujno potrebna obnove, so sporočili iz Turizma Bled in dodali, da bodo 200.000 evrov vredna dela končana do naslednje poletne sezone.