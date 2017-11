Na kakšen način v Sloveniji do novih Dragićev, Oblakov, Kozmusov ...

Ljubljana, 20. novembra - Meritve in diagnostika v športu, suhoparne besede, ki pa v ozadju skrivajo pomembne podrobnosti za to, da bi tudi v prihodnje v Sloveniji imeli nove Gorane Dragiće, Primože Kozmuse, Jane Oblake, Tine Maze in druge, ki so ali pa še vedno navdušujejo ljubitelje športa. To področje pri nas sicer ni sistemsko urejeno, načrti za izboljšanje pa.