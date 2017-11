V Šmarju pri Jelšah osrednji dogodek ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic

Šmarje pri Jelšah, 20. novembra - Slovenske splošne knjižnice danes obeležujejo svoj dan. Osrednji dogodek je potekal v Knjižnici Šmarje pri Jelšah, na prireditvi pa so podelili nagrado za najboljši projekt splošnih knjižnic v letu 2017 Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota in priznanja 12 posameznikom, ki so sodelovali pri projektu Berem, torej sem.