Britanski kraljevi par praznuje 70. obletnico poroke

London, 20. novembra - Britanska kraljica Elizabeta II. in njen soprog princ Philip danes praznujeta že 70. obletnico poroke, s čimer sta postavila nov rekord v zgodovini britanske kraljeve družine. Par bo dogodek obeležil z družinskim kosilom na gradu Windsor. Ob obletnici so objavili nove portrete para, izdali pa so tudi spominski kovanec in znamke.