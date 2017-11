Policija v zadnjih dneh ustavila več ilegalnih migrantov

Ilirska Bistrica/Koper/Kočevje, 20. novembra - Policija je v zadnjih dneh na različnih mejnih območjih ustavila več ilegalnih migrantov, ki so nezakonito prešli državno mejo. Največjo skupino, kar sedem odraslih različnih narodnosti, so policisti ustavili v četrtek ponoči pri Ilirski Bistrici. Poleg njih so identificirali še tri vodiče, ki so medtem že pristali v priporu.