Med ropom v avtomobil izstrelil več nabojev, 18-letnik zdaj v priporu

Ljubljana, 20. novembra - Policisti so prijeli 18- in 22-letnika, ki sta osumljena, da sta 8. novembra na ulici Cesta španskih borcev v Ljubljani oropala moškega, ki je pred tem v igralnici priigral večjo vsoto denarja. 18-letnik naj bi v avtomobil oropanega moškega izstrelil štiri naboje. Preiskovalni sodnik je v petek zanj odredil pripor, so sporočili s PU Ljubljana.