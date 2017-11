V Ljubljani predstavljena koroška knjižna bera

Ljubljana, 20. novembra - V Ljubljani so minuli teden svoje nove izdaje predstavili Slovenska prosvetna zveza, ki je ponovno pripravila Knjižni dar, Založba Drava in drugi koroški založniki. Knjižni dar med drugim vključuje Koroški koledar, revijo Rastje in zbirko Polet v moj svet Ivane Kampuš, ki je izšla pri Dravi, kakor tudi delo Varljiva bližina Reginalda Vospernika.