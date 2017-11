V CD premiera plesne predstave Solo za dva glasova

Ljubljana, 20. novembra - V dvorani Duše Počkaj Cankarjevega doma (CD) bo drevi premiera plesne predstave Solo za dva glasova avtorjev Magdalene Reiter, Milana Tomašika in Anje Golob. Gre za plesno interpretacijo pesnitve Carta de Creenica (Pismo dognanja) mehiškega nobelovca Octavia Paza, ki so jo avtorji zavestno vpeli v sedanjost, so zapisali v CD.