V CD gledališko-stripovski performans Cankar strip

Ljubljana, 20. novembra - Avtorji stripovskih interpretacij iz projekta Cankar v stripu Boštjan Gorenc - Pižama, Andrej Rozman - Roza in Žiga X Gombač bodo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma danes ob 19. uri premierno uprizorili gledališko-stripovski performans Cankar strip in tako še dodatno spodbudili k odkrivanju del in življenja velikega književnika Ivana Cankarja.