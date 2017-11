Tedenska napoved - rekreacija od 21. do 27. 11.

Pomemben del športa tudi športne meritve in diagnostika

Vsak športnik je vsaj že slišal za športno diagnostiko ali športne meritve, mnogo pa je takšnih, ki ne vedo, kaj vse to področje obsega. Pomoči strokovnjakov s tega področja se poslužujejo rekreativni in vrhunski športniki, bodisi zaradi doseganja boljših rezultatov bodisi zgolj preventivno. V športno diagnostičnih centrih strokovnjaki nudijo preventivne preglede, obremenitvene teste, analizo telesa, kardio-respiratorne preglede, programe treningov in vadbe, pomoč pri rehabilitaciji, preprečevanje poškodb, svetovanja na področju prehrane in mnogo drugega. Med največjimi in najbolj izpostavljenimi pri nas so med drugim Inštitut za šport ljubljanske Fakultete za šport, Institut za medicino in šport ter športna klinika Global Sports Science. Videoposnetke STA si lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/-2syeWsEqEg, https://youtu.be/J88GdkHBiqw, https://youtu.be/91QiP3UEHZw

6. Movember tek

Najbolj sproščen tek v Sloveniji z dobrodelno noto. Movember tek z brki se odvija vsako leto na zadnjo soboto v novembru. Namen teka ni tekmovanje, ampak promocija Movember gibanja, promocija in spodbujanje zdravega načina življenja in nenazadnje tudi prijetno druženje na teku. Letos bo potekal že šesto leto zapored. Poslanstvo gibanja Movember (razširjenega po celem svetu) je ozaveščanje o zdravju moških, konkretno, spodbujanje raziskav o raku na prostati in drugih rakih, ki ogrožajo moške, njegov zaščitni znak pa so brki. Informacije: www.movembertek.si

Plavalni izziv in Cooperjev plavalni preizkus

Plavalni Cooperjev test 12 minut ali plavanje na 1000 oziroma na 2000 m. Nastopijo lahko športniki iz Slovenije in tujine. Po prijavljenih časih bodo udeleženci razdeljeni v skupine. En del udeležencev začne s plavalnim testom, drugi del pa s tekaškim - upoštevamo želje udeležencev. Udeleženci ste vabljeni, da pomagate pri merjenju časov, beleženju dolžin in krogov ter pisanju zapisnika. Diplom ne bomo delili, vsak tekmovalec pa dobi svoj čas zapisan na papirju in po želji kratek nasvet trenerja. Informacije: www.riba-drustvo.si

TOREK, 21. novembra

BREŽICE - Krška vas - Vitovc; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

SREDA, 22. novembra

LJUBLJANA - European Outdoor Film Tour 17/18 Ljubljana; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.eoft.eu

KOČEVJE - Travna gora (1016 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

RUŠE - 3. Juriš na Apnico; tek. Informacije: http://tekaskodrustvovzpon.weebly.com

ŽALEC - Zaključek na Bukovici; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 23. novembra

LJUBLJANA - Pot miru Mengore (453 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

PETEK, 24. novembra

ROGAŠKA SLATINA - Planinski večer; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

TRŽIČ - Turnir trojk; košarka. Informacije: www.sztrzic.si/turnir-trojk-v-kosarki-24-11-2017-ob-18-uri-na-os-bistrica/

VIPAVA - Martinov pohod z lučkami v spremstvu Teodozijeve vojske; pohodništvo. Informacije: http://izvirna-vipavska.si/sl/martinov-pohod-z-luckami-v-spremstvu-teodozijeve-vojske-24-november-2017

SOBOTA, 25. novembra

LJUBLJANA - 6. Movember tek; tek. Informacije: www.movembertek.si

LJUBLJANA - Sveta Ana nad Ribnico (963 m); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - 3. trail Rašica 2017; tek. Informacije: www.tekaskiforum.net/viewtopic.php?f=3&t=27172&sid=53ac7345eed331616122b287aaa627e1

LJUBLJANA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Potok Pršjak in domačije Gorenje Trebuše; planinstvo. Informacije: Gregor Rihar, 041 211 693, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Plavalni izziv in Cooperjev plavalni preizkus; plavanje. Informacije: www.riba-drustvo.si

LJUBLJANA - Strelovec (1763 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Sveti Primož (826 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BREŽICE - Rdeči Breg (Hlebov vrh) sv. Ignac na Pohorju; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Durres Eck (Avt, 1222 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

DOBROVO - Pohod po Gradnikovi učni poti; pohodništvo. Informacije: Brda TIC, 05 395 95 95, tic@brda.si; http://brda.si/dozivetja/tematske_poti/2012071810192882/.

JESENICE - Jesenski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Križna gora (857 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOPER - Maraton Koper - Bernardin (Pokal mesta Koper); kajak kanu na stoječih vodah. Informacije: www.kajak-zveza.si

LITIJA - Miklavž; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Po naši poti; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Košenjak (1522 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Sinji vrh (1002 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

METLIKA - Neznano; pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

PODČETRTEK - Bohor (896 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLZELA - Orientacijski maraton 40. organizirane orientacije na Polzeli; orientacija. Informacije: www.pd-polzela.si

SEVNICA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

SEŽANA - Istra; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

STAHOVICA - 9. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/item/156-25-novembra-se-pricenja-9-zimska-liga-k-sv-primozu

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Zasavska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Kopitnik (914 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Po Loški Planinski Poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

VELENJE - Moj najhitrejši krog po kolesarsko sprehajalni poti 2017/18; tek. Informacije: Stane Meža, 031 606 314, stane.meza@gmail.com

VODICE - Smučarski sejem; sejem. Informacije: www.strahovica.si

ŽALEC - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

PUCONCI - Adventni pohod; pohodništvo.

BRDA - Športni vikend NordiskYoga; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.zelenojabolko.si/sport/

CIRKULANE - Strahinjčica (Hrv, 846 m); pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

NEDELJA, 26. novembra

LJUBLJANA - Mr. Wilson beach party; odbojka na mivki. Informacije: www.ludus.si

LJUBLJANA - Vrtaško sleme (2077 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - Grobniške alpe (Avt, 1377 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BELTINCI - Občinski turnir; pikado. Informacije: www.sz-beltinci.net

CELJE - Andrejev vrh (897 m), Volinjak (886 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

DOBROVO - Bevkov vrh (1051 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

HRASTNIK - Čemšeniška planina (1205 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

HRPELJE - Broskov pohod; pohodništvo.

KAMNIK - Čemšeniška planina (1204 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOMENDA - Šenturška gora; planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - Broskov pohod; pohodništvo.

KOPER - Broskovo kolesarjenje; kolesarjenje.

MARIBOR - Grmada nad Celjem (718 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

METLIKA - Metlika 2017; namizni tenis. Informacije: www.ntk-metlika.eu/

PRESERJE - Tolsti vrh (1715 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

STARI TRG PRI LOŽU - Turnir v hitropoteznem šahu; šah.

ŠEMPETER PRI GORICI - Portogruaro (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠTORE - Pohod; planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

VIŠNJA GORA - Pasja ravan (1020 m); pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ŽALEC - Bokotov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

GRAD - Kranjska zimska tekaška liga 2017/18: Krvavec; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/zimska-liga/

PONEDELJEK, 27. novembra

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

