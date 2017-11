Reporter: Obrazi globoke države (20. 11.)

Ljubljana, 20. novembra - Tretji dan po drugem krogu predsedniških volitev so strici iz ozadja spet prilezli na plano. Na znanem kraju, ob znanem času in na ugotovljen način so bili na kupu štirje glavni zakulisni kreatorji političnega fenomena Serpentinšek: Milan Kučan, Zdenko Roter, Niko Toš in Gregor Golobič, v Reporterju piše Silvester Šurla.