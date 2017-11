Nov poraz Miamija na domačem parketu

Miami, 20. novembra - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani gostili Indiana Pacers, ki so visoko zmagali s 120:95. V drugem polčasu so namreč gosti zadeli vse, kar so si zamislili, domači košarkarji pa niso znali ustrezno odgovoriti. Bojan Bogdanović je dosegel 26 točk, Myles Turner jih je k zmagi dodal 25.