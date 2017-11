Delo: Globoko v 20. stoletju (20. 11.)

Ljubljana, 20. novembra - Vijoličaste rože, pisani zidovi, s stenske slike pa milosten pogled religiozne podobe. Pospravljeno in toplo, le elektrike leta 2017 ne smejo imeti. Žal so teme ob obiskih hiše Morana Jurkoviča manj prijetne od ambienta. Rom, ki si je hišo na tujem zemljišču in na črno zgradil pred dvema desetletjema, piše v Delu Janoš Zore.