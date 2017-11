V ZDA umrl serijski morilec Charles Manson

Los Angeles, 20. novembra - Charles Manson, razvpiti serijski morilec iz 60. let minulega stoletja, je umrl naravne smrti v nedeljo zvečer po lokalnem času, so sporočili iz kalifornijskega zapora. Manson, ki je bil že dlje časa bolan, je za zapahi zaradi sedmih umorov in zarote pri načrtovanju umora prestajal dosmrtno zaporno kazen, poročajo tuje tiskovne agencije.