Najpomembnejše vloge v politiki in družbi bodo za en dan prevzeli otroci

Ljubljana, 20. novembra - Najpomembnejše vloge v politiki in družbi bodo danes imeli otroci. Današnji svetovni dan otroka, 20. november, bo namreč potekal pod geslom Vodenje bodo prevzeli otroci. V globalni akciji Unicefa bodo otroci za en dan prevzeli najpomembnejše vloge v državni in lokalni politiki, medijih, športu in kulturi, akciji pa se je pridružila tudi Slovenija.