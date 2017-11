Članice Arabske lige Iran in gibanje Hezbolah obtožile vmešavanja

Kairo, 19. novembra - Zunanji ministri držav članic Arabske lige so na današnjem izrednem zasedanju v Kairu obtožile Iran in šiitsko gibanje Hezbolah, da se vmešavata v arabske zadeve. Ob tem so posvarile, da tega ne bodo spremljale križem rok, poročajo tuje tiskovne agencije.