Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 19. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo regionalna cesta Hrušica-Jesenice na Hrušici zaradi asfaltiranja zaprta predvidoma do 20. ure. Promet je speljan po lokalnih cestah in po gorenjski avtocesti. Med priključkoma Jesenice-vzhod in Jesenice-zahod je v času zapore dovoljeno peljati tudi brez vinjete.