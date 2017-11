Peers in Kontinen v Londonu ubranila naslov

London, 19. novembra - Avstralec John Peers in Finec Henri Kontinen sta v finalu dvojic na zaključnem teniškem turnirju v Londonu s 6:4 on 6:2 premagala prva nosilca Lukasza Kubota iz Poljske in Marcela Mela iz Brazilije ter s tem ubranila naslov. Po 70 minutah finala sta zaslužila 450.000 ameriških dolarjev, poraženca pa si bosta razdelila 262.000 dolarjev.