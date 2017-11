Sirske vladne sile ponovno zavzele mesto Albu Kamal

Damask, 19. novembra - Sirske vladne sile so danes ponovno zavzele sirsko mesto Albu Kamal na meji z Irakom. Mesto velja za eno zadnjih oporišč skrajne skupine Islamska država (IS) v Siriji. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice so sirskim vladnim silam pri zavzetju mesta pomagale enote iz Libanona, Iraka in Irana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.