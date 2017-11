Kobayashi presenetil v Wisli, v finalu le dva Slovenca

Wisla, 19. novembra - Japonec Junshiro Kobayashi (124 m in 128,5, 260,5 točke) je presenetljivo zmagal na uvodni posamični tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Wisli. Drugi je bil Poljak Kamil Stoch (121 in 129,5 m, 258,2), tretji pa branilec skupne zmage Avstrijec Stefan Kraft (126,5 in 124,5 m, 257,7).