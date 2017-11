Trener Janežiča napoveduje slovensko himno na EP v Berlinu

Radenci, 19. novembra - Predstavnika celjskega Kladivarja Martina Ratej in Luka Janežič v naslednjo atletsko sezono stopata z nazivoma najboljše atletinje in atleta Slovenije 2017. Trener Janežiča Rok Predanič je za evropsko prvenstvo, ki bo med 7. in 12. avgustom prihodnje leto v Berlinu, napovedal igranje Zdravljice v čast njegovemu varovancu po finalu na 400 m.