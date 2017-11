S pomočjo energetskih agencij izvedenih za 200 milijonov evrov energetskih sanacij

Maribor, 20. novembra - Energetske agencije igrajo v Sloveniji in na Hrvaškem pomembno vlogo, saj je bilo z njihovo pomočjo v zadnjih 10 letih v teh dveh državah izvedenih za več kot 200 milijonov evrov investicij v energetske sanacije. Še vedno pa jih čaka veliko dela, so izpostavili udeleženci današnjega srečanja slovenskih in hrvaških energetskih agencij v Mariboru.