Število žrtev poplav v Grčiji naraslo na 20

Atene, 19. novembra - Poplave, ki so ta teden prizadele Grčijo, so po najnovejših podatkih zahtevale najmanj 20 smrtnih žrtev. Grška obalna straža je namreč v soboto v zalivu Elefsina blizu Aten našla trupli dveh moških, ki ju je naplavilo morje, eno truplo pa so odkrili v kraju Mandra v garaži, ki jo je zalilo blato. Po sredinih poplavah pogrešajo še dva človeka.