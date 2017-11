Izrael bo zaprl migrantski center in deportiral migrante

Tel Aviv, 19. novembra - Izraelska vlada je danes sprejela odločitev o zaprtju migrantskega centra Holot na jugu države in deportaciji približno 40.000 afriških migrantov, ki so v državo vstopili nezakonito. Premier Benjamin Netanjahu naj bi ob tem podpisal mednarodni sporazum, po katerem bodo migrante, večinoma iz Eritreje in Sudana, deportirali v Ruando in Ugando.