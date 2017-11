Zmikavt iz hiše na območju Maribora ukradel za 30.000 evrov zlata in gotovine

Maribor, 19. novembra - Mariborski policisti so v soboto zvečer obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na območju Maribora. Tatu se je podvig očitno kar obrestoval, saj je oškodovanec v hiši hranil 20.700 evrov gotovine in zlatnino. Tako je lastnik hiše oškodovan za okoli 30.000 evrov, so sporočili z mariborske policijske uprave.