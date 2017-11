Koebenhavn, 19. novembra - Rokometašice Krima Mercatorja so na današnji tekmi 6. kroga evropske lige prvakinj v Naestvedu izgubile proti danskemu Nykoebingu s 26:28 (12:11). Ljubljanska ekipa je v skupini A osvojila tretje mesto in se uvrstila v glavni del tekmovanja, kjer jo čakajo tekme z madžarskim Györom, ruskim Rostovom in danskim Midtjyllandom.