V New Delhiju kljub smogu izvedli polmaraton

New Delhi, 19. novembra - V New Delhiju so danes kljub hudemu onesnaženju zraka in opozorilom zdravnikov izvedli polmaraton. Po navedbah ameriškega veleposlaništva v indijski prestolnici je bilo v času polmaratona v zraku skoraj devetkrat več najmanjših in najbolj škodljivih trdnih delcev, kot jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija.