Ljubljana, 19. novembra - Potem ko so se ekipe v dvoranskem nogometu Litija, Dobovec MB-Monting, Slemen, Bronx Škofije in Oplast Kobarid že v petek uvrstile v četrtfinale pokala Terme Olimia, sta se jim sinoči pridružila še prvoligaša Siliko Rem Power in Ivančna Gorica.