Goffin in Dimitrov v finalu zaključnega turnirja

London, 18. novembra - Belgijec David Goffin in Bolgar Grigor Dimitrov bosta v nedeljo ob 19. uri igrala finale zaključnega teniškega turnirja v Londonu z nagradnim skladom osem milijonov dolarjev. Oba prvič nastopata na zaključnem turnirju in za oba bo to priložnost za največji uspeh v karieri.