Dosežen načelni dogovor o evropskem proračunu za 2018

Bruselj, 18. novembra - Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU so danes dosegli načelni dogovor o proračunu EU za leto 2018. Dogovor v prihodnjem letu predvideva 144,7 milijarde evrov za plačila in 160,1 milijarde evrov za prevzem obveznosti. Evropski proračun za prihodnje leto odraža vse prednostne naloge EU, so sporočili iz obeh institucij.