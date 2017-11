V EU moških več kot žensk le v Luksemburgu, na Malti in Švedskem

Ljubljana, 19. novembra - Moški v Sloveniji so se od staršev lani odselili povprečno stari dobrih 29 let, prvič so se poročili pri skoraj 32 letih, ob rojstvu prvega otroka so imeli dobrih 32 let. V EU je bilo v začetku leta 2016 moških več kot žensk le v Luksemburgu, na Malti in Švedskem, ob današnjem mednarodnem dnevu moških navaja državni statistični urad.