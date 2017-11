Vlada sistem preverjanja vozniških sposobnosti starejših ocenjuje kot ustrezen

Ljubljana, 19. novembra - Vozniki, ki dopolnijo od 70 let, v skladu z novelo zakona o varnosti cestnega prometa potrebujejo za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zdravniško potrdilo, da so telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila. Pri tem pa so obravnavani kot ostali, ki za podaljšanje dovoljenja potrebujejo zdravniški pregled.