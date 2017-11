Nagrada društva restavratorjev za življenjsko delo Gojki Pajagič Bregar

Ljubljana, 20. novembra - Društvo restavratorjev Slovenije je nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo na področju ohranjanja, predstavljanja in populariziranja tekstilne dediščine namenilo Gojki Pajagič Bregar. Podelilo je še štiri priznanja za enkratne izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji stroke.