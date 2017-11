Odbor Generalne skupščine soglasno podprl pobudo za razglasitev svetovnega dneva čebel

New York, 18. novembra - Odbor Generalne skupščine ZN, pristojen za finance in gospodarstvo, je v petek soglasno podprl resolucijo o razglasitvi 20. maja za svetovni dan čebel, za kar si prizadeva Slovenija. Resolucija je bila nato predana v formalno potrditev na Generalni skupščini ZN, ki bo predvidoma v sredini decembra, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.