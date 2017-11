V dunajski Albertini decembra razstava arhitekturnih risb

Dunaj, 20. novembra - V dunajskem muzeju Albertina bodo 15. decembra odprli razstavo z naslovom Mojstrovine arhitekturne risbe. Postavitev bo združila 130 del iz zbirke Albertine, ki časovno pokrivajo zelo širok razpon - od obdobje gotike in renesanse, prek baroka, klasicizma, historicizma in art nouveauja, pa vse do današnjih dni.