V Nemčiji nadaljevanje uvodnih koalicijskih pogovorov

Berlin, 18. novembra - V Nemčiji se danes nadaljujejo uvodni koalicijski pogovori, na katerih poskušajo predstavniki unije CDU/CSU, liberalcev (FDP) in Zelenih oblikovati t. i. jamajško koalicijo. Potem ko je zaradi več spornih točk propadla namera, da dogovor dosežejo do petka, so si zdaj za novi rok postavili nedeljo zvečer.