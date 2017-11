Več tisoč ljudi na protestu proti Mugabeju

Harare, 18. novembra - Na tisoče ljudi se je danes zgrnilo na ulice zimbabvejske prestolnice Harare, da bi pokazalo podporo vojaškemu udaru pred dnevi in pritisnilo na predsednika Roberta Mugabeja k odstopu s položaja. Nekateri so nosili državne zastave in transparente z napisi, kot so "Mugabe mora zapustiti Zimbabve".