Sekcija za preventivno medicino opozarja na mite o respiratornih obolenjih

Ljubljana, 18. novembra - O respiratorni virusih, ki so na pohodu predvsem v jesensko-zimskem času še vedno kroži veliko mitov. Nekaj izmed njih so pojasnili strokovnjaki na rednem letnem srečanju Sekcije za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu. Gre za mite o tem, katere bolezni so v tem času nevarne, pa glede imunosti in druge, so zapisali v sekciji.